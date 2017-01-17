ФК "Зенит" забил в ворота оманской команды 14 мячей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" одержали крупную победу над соперниками из молодежного состава оманского клуба "Сохар" в матче, прошедшем в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.

Встреча, прошедшая во вторник завершилась со счетом 14:1 в пользу "Зенита", сообщила пресс-служба клуба (матч прошел в закрытом режиме). Самыми результативными в его составе стали Лука Джорджевич и Александр Кокорин, на счету которых по три мяча.

На второй тайм при счете 7:0 "Зенит" делегировал сопернику своего вратаря Михаила Кержакова. Ворота "Сохара" тот защищал до 62-й минуты, после чего уступил свое место еще одному голкиперу петербургского клуба Егору Бабурину.

Таким образом, "Зенит" одержал вторую победу в нынешнем году. Накануне он выиграл у китайского клуба "Чанчунь Ятай" со счетом 5:2. Ранее, 14 января петербуржцы сыграли вничью с немецким "Айнтрахтом" (0:0).