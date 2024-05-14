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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области
Боксер Александр Поветкин
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен на должность заместителя губернатора Вологодской области, сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.

"Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни", - сказал Филимонов на совещании во вторник.

Кроме того, Поветкин будет курировать реализацию проектов, связанных с продвижением фольклора и культуры Русского Севера, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта "Молодежь России".

44-летний Поветкин - чемпион Олимпийских игр (2004 год), чемпион мира (2003 ), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.

На профессиональном ринге спортсмен одержал 36 побед (25 – нокаутом), проиграл три боя, один поединок с его участием завершился вничью.

В марте 2021 года Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.

После завершения карьеры в 2021 году Поветкин занимается общественной деятельностью.

Александр Поветкин бокс Георгий Филимонов
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