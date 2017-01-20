Главные новости
В миреГермания и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7ЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеМоскваПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
Спорт

Глава Минспорта назвал Родченкова человеком с большим творческим потенциалом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков усомнился в возможности давать прогнозы по поводу фильма "Икар" о допинге в российском спорте, снятом с участием бывшего руководителя Московского антидопингового центра Григория Родченкова. При этом министр назвал его разносторонним человеком "с большим творческим потенциалом"

"Я не знаю, чего ожидать от Родченкова, от него много чего ждать можно. Ну вот подался Родченков теперь в кинематографисты. Может быть, скоро в писатели пойдет или актером станет. А может и театральную карьеру начнёт, театральную постановку откроет. Кто его знает? Может, мультипликационный фильм сделает. Это его право, он, в принципе, разносторонний человек с большим творческим потенциалом", - сказал Колобков журналистам.

Фильм американского режиссёра Брайана Фогеля "Икар" будет показан в пятницу в США на фестивале независимого кино Sundance. В его подготовке и съемках принял участие бывший руководитель Антидопингового центра в Москве, уехавший после увольнения в США. Информация, переданная Родченковым, легла в основу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством юриста Ричарда Макларена.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Переписка Родченкова также вошла во вторую часть доклада независимой комиссии ВАДА, обнародованного 9 декабря, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону. Сборную России по легкой атлетике также отстранили от участия в ОИ-2016.

Теги: Григорий Родченков, допинг, Минспорта, Павел Колобков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Кузнецова и Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian OpenКузнецова и Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian Open
В следующей стадии соревнования они сыграют друг с другомПодробнее
Джокович проиграл во втором круге Australian OpenДжокович проиграл во втором круге Australian Open
В пяти сетах победу над ним одержал представитель Узбекистана ИстоминПодробнее
Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталосьРоссиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось
В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают пять россиянокПодробнее
Суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допингеСуд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допинге
В конце ноября прошлого года CAS дисквалифицировал несколько российских легкоатлеток, в том числе Угарову, и аннулировал ряд их результатовПодробнее
Южный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбыЮжный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбы
Макарова и Веснина вышли во второй кругПодробнее
Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛМалкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ
В этом матче "Питтсбург" и столичный клуб забросили 15 шайб на двоихПодробнее
Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"
Контракт с 29-летним футболистом, который выигрывал клубный ЧМ, а также Кубок УЕФА, вступает в силу с 25 января нынешнего годаПодробнее
Гонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в MercedesГонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в Mercedes
Масса, объявлявший о завершении карьеры, продлил контракт с WilliamsПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГермания и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7ЭкономикаУкраинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в ЛипецкеМоскваПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненноЭкономикаШувалов рассказал о желании американского бизнеса возобновить диалог с Россией
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
Миллер оценил долю "Газпрома" на европейском рынке в 34%
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
К акции американок против Трампа присоединятся жительницы других стран
Лучшие фото недели
Спасатели в Италии обнаружили уже восемь выживших в накрытом снегом отеле
Старый город в Алеппо оказался разрушен на треть
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи