Глава Минспорта назвал Родченкова человеком с большим творческим потенциалом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков усомнился в возможности давать прогнозы по поводу фильма "Икар" о допинге в российском спорте, снятом с участием бывшего руководителя Московского антидопингового центра Григория Родченкова. При этом министр назвал его разносторонним человеком "с большим творческим потенциалом"

"Я не знаю, чего ожидать от Родченкова, от него много чего ждать можно. Ну вот подался Родченков теперь в кинематографисты. Может быть, скоро в писатели пойдет или актером станет. А может и театральную карьеру начнёт, театральную постановку откроет. Кто его знает? Может, мультипликационный фильм сделает. Это его право, он, в принципе, разносторонний человек с большим творческим потенциалом", - сказал Колобков журналистам.

Фильм американского режиссёра Брайана Фогеля "Икар" будет показан в пятницу в США на фестивале независимого кино Sundance. В его подготовке и съемках принял участие бывший руководитель Антидопингового центра в Москве, уехавший после увольнения в США. Информация, переданная Родченковым, легла в основу второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством юриста Ричарда Макларена.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Переписка Родченкова также вошла во вторую часть доклада независимой комиссии ВАДА, обнародованного 9 декабря, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону. Сборную России по легкой атлетике также отстранили от участия в ОИ-2016.