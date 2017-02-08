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Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках ЧМ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды, которая выступит в смешанной эстафете на стартующем в четверг чемпионате мира по биатлону.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, состав выглядит следующим образом: Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин.

Гонка пройдет в четверг и стартует в 16:45 мск.

ЧМ-2017 пройдет с 8 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене. В рамках соревнования разыгрываются 11 комплектов наград - в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, масс-старте, эстафете и смешанной эстафете. Результаты гонок также пойдут в зачет Кубка мира.

Теги: биатлон, ЧМ по биатлону
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