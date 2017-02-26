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Хоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах

Он стал первым автором этого достижения в отечественном хоккее

Хоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин (в центре)
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий магнитогорского ХК "Металлург" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории российского хоккея, которому удалось набрать 1000 (по системе "гол+пас") очков в отечественных чемпионатах.

Юбилейный балл он набрал в третьем матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против пекинской команды "Куньлунь Ред Стар", который проходит в это время в Магнитогорске. Он стал автором гола. К этому противостоянию Мозякин подошел, имея в своем активе 999 баллов.

По данным, обнародованным пресс-службой КХЛ, своей первое очко Мозякин набрал в дебютном же для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года, когда игрок, будучи хоккеистом ЦСКА, сделал результативную передачу в ходе голевой комбинации на ворота "Витязя".

100-е очко (45+55 по системе "гол+пас") Мозякин набрал, также будучи игроком ЦСКА, ассистировав в голевой атаке на ворота "Лады" 22 января 2005 года.

500-й балл (228+272) он набрал 24 февраля 2011 года, играя за "Атлант" против "Северстали" - в рамках Континентальной хоккейной лиги. В данном случае он тоже отличился как автор голевого паса.

16 марта 2015 года Мозякин, уже выступая за "Металлург", сделал голевую передачу в игре против "Сибири", набрал 819 очко (380+439) и стал рекордсменом отечественных чемпионатов, обогнав Максима Сушинского.

900-е очко (417+483) Мозякин набрал 14 марта 2016 года вновь в игре против "Сибири".

На отметке 999 очков он остановился 16 февраля нынешнего года. С тех пор "Металлург" сыграл один матч в регулярном чемпионате и два – в Кубке Гагарина, в третьем матче ему, наконец, удалось заработать юбилейный балл.

Мозякин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009 годы) в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе магнитогорского "Металлурга".

Теги: хоккей, КХЛ, Сергей Мозякин, ХК Металлург Магнитогорск
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