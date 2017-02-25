Британский боксер Джошуа пообещал нокаутировать Кличко в титульном поединке

Джошуа пожаловался, что рефери обычно не дают ему "добить" соперника

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джоуша убежден, что ему удастся победить украинца Владимира Кличко, титульный бой с которым он проведет 29 апреля на "Уэмбли".

"Думаю, я нокаутирую Кличко. Я не суеверный, но мне кажется, это произойдет несколько неожиданным образом. Думаю, решающим будет ответный удар или что-нибудь в этом роде. Это будет длинный бой. Это займет время, так как он опытный боец и его непросто достать. Но я найду возможность и воспользуюсь ею", - заявил Джошуа в интервью британскому изданию GQ.

Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA пройдет в конце апреля на глазах 90 тысяч зрителей.

Джошуа также рассказал, что ему доставляет удовольствие нокаутировать соперника и он не испытывает сочувствия.

"Когда мой удар достигает цели, меня раздражает, что рефери не дают "прикончить соперника". В самом деле! Ведь это моя работа", - заявил 27-летний боксер.

При этом Джошуа прокомментировал сообщения о том, что он сам был нокаутирован во время спарринга с соотечественником Лоуренсом Околи.

"Согласно моим принципам, согласно боксерским принципам, нельзя говорить о спарринге. Когда тебя приглашают на спарринг, тебя зовут в секретный лагерь, допускают в круг приближенных. Говорить о том, что там происходит, - предательство", - считает британец. Он подчеркнул, что проводит спарринги, не для того чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы проверить собственные силы.

"Какой смысл провести спарринг и всех там побить, если в реальном поединке все может пойти наоборот и я окажусь к этому не готов?" - заявил Джошуа.

11 декабря 2016 года Джошуа победил американца Эрика Молину и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории, который принадлежит Владимиру Кличко.

На данный момент британец остается непобежденным и обладает чемпионским поясом по версии IBF.