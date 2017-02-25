Главные новости
СпортВАДА признало недостаточность улик против РФ в докладе МакларенаВ миреВ ДНР обвинили украинских военных в захвате Донецкой фильтровальной станцииВ РоссииВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
Спорт

Британский боксер Джошуа пообещал нокаутировать Кличко в титульном поединке

Джошуа пожаловался, что рефери обычно не дают ему "добить" соперника

Британский боксер Джошуа пообещал нокаутировать Кличко в титульном поединке
Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джоуша убежден, что ему удастся победить украинца Владимира Кличко, титульный бой с которым он проведет 29 апреля на "Уэмбли".

"Думаю, я нокаутирую Кличко. Я не суеверный, но мне кажется, это произойдет несколько неожиданным образом. Думаю, решающим будет ответный удар или что-нибудь в этом роде. Это будет длинный бой. Это займет время, так как он опытный боец и его непросто достать. Но я найду возможность и воспользуюсь ею", - заявил Джошуа в интервью британскому изданию GQ.

Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA пройдет в конце апреля на глазах 90 тысяч зрителей.

Джошуа также рассказал, что ему доставляет удовольствие нокаутировать соперника и он не испытывает сочувствия.

"Когда мой удар достигает цели, меня раздражает, что рефери не дают "прикончить соперника". В самом деле! Ведь это моя работа", - заявил 27-летний боксер.

При этом Джошуа прокомментировал сообщения о том, что он сам был нокаутирован во время спарринга с соотечественником Лоуренсом Околи.

"Согласно моим принципам, согласно боксерским принципам, нельзя говорить о спарринге. Когда тебя приглашают на спарринг, тебя зовут в секретный лагерь, допускают в круг приближенных. Говорить о том, что там происходит, - предательство", - считает британец. Он подчеркнул, что проводит спарринги, не для того чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы проверить собственные силы.

"Какой смысл провести спарринг и всех там побить, если в реальном поединке все может пойти наоборот и я окажусь к этому не готов?" - заявил Джошуа.

11 декабря 2016 года Джошуа победил американца Эрика Молину и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории, который принадлежит Владимиру Кличко.

На данный момент британец остается непобежденным и обладает чемпионским поясом по версии IBF.

Теги: бокс, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, WBA, IBF
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спортаУстюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта
Серебро и бронзу получили норвежцы - Мартин Йонсруд Сундбю и Финн-Хоген Крог соответственноПодробнее
ВАДА признало недостаточность улик против РФ в докладе МакларенаВАДА признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена
МОК ждет более убедительные доказательства и настаивает на жестком контроле российских спортсменовПодробнее
"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы
Футбольному клубу "Краснодар" предстоит сыграть с "Сельтой"Подробнее
ФК "Локомотив" заявил Дмитрия Лоськова в качестве игрокаФК "Локомотив" заявил Дмитрия Лоськова в качестве игрока
Ранее полузащитник провел в составе команды несколько сотен матчей, но после сезона-2012/13 на поле в официальных матчах не выходилПодробнее
"Зенит" вылетел из Лиги Европы"Зенит" вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала он выиграл у бельгийского "Андерлехта", но тот оказался сильнее по сумме двух встречПодробнее
Россиянин Устюгов завоевал серебро в лыжном спринте на ЧМРоссиянин Устюгов завоевал серебро в лыжном спринте на ЧМ
В финальном заезде среди женщин российская команда представлена не былаПодробнее
"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов"Ювентус" выиграл у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
"Севилья" нанесла поражение соперникам из "Лестера"Подробнее
"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
В ответном матче 1/16 финала российский клуб сыграл с турецким "Фенербахче", став сильнее его по сумме двух встречПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортВАДА признало недостаточность улик против РФ в докладе МакларенаВ миреВ ДНР обвинили украинских военных в захвате Донецкой фильтровальной станцииВ РоссииВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВ миреСША отказали в визе северокорейскому чиновнику перед переговорами
Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за это $90
Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта
Малайзия пообещала арестовать дипломата КНДР при отказе сотрудничать по делу Ким Чен Нама
Британский боксер Джошуа пообещал нокаутировать Кличко в титульном поединке
В МИД Украины назвали мифом договоренности о нерасширении "нормандского формата"
Савченко отчиталась о посещении пленных в Донецке
В ДНР обвинили украинских военных в захвате Донецкой фильтровальной станции
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи