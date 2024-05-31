Во Франции арестовали подозреваемого в подготовке теракта на Олимпиаде

По данным СМИ, обвинение предъявлено 18-летнему выходцу из Чечни

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) МВД Франции сообщила о предотвращении теракта, который планировалось осуществить на футбольных матчах в Сент-Этьене на летних Олимпийских играх, подозреваемый в преступлении арестован, передает в пятницу телеканал BFMTV.

"Речь в данном случае идет о первом предотвращенном теракте против Парижских Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года и 50-м предотвращенном нашими разведслужбами теракте с 2017 года", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Глава МВД заявил, что разведслужба "вновь демонстрирует свою полную мобилизацию и эффективность в борьбе против терроризма и в защите нашей страны".

Обвинение предъявлено 18-летнему подозреваемому, он взят под стражу. По сведениям полицейского источника, на который ссылается BFMTV, это выходец из Чечни. Он якобы намеревался совершить "исламистский теракт".

По первым данным расследования, подозреваемый готовил совершение теракта на стадионе "Жоффруа Гишар", который должен принять несколько олимпийских футбольных матчей. Готовившееся преступление, по мнению следствия, было задумано против зрителей и представителей сил порядка, задержали подозреваемого после того, как он изучил место, где хотел организовать нападение.

В то же время, по информации BFMTV, задержанный отрицает планирование теракта и разведку местности. Во время обыска следователи обнаружили в его компьютере фотографию стадиона. Источник в полиции также сообщил телеканалу, что в телефоне подозреваемого записано видео со стадиона "Жоффруа Гишар".

Телеканал отмечает, что молодой человек до этого задержания не был замечен силовиками в противоправной деятельности. Он прибыл во Францию с родителями в 2023 году.

На стадионе "Жоффруа Гишар" запланированы шесть футбольных матчей мужского и женского олимпийских турниров с 24 по 31 июля.