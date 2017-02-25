Россиянин Репилов выиграл Кубок мира по санному спорту в общем зачете

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский спортсмен Роман Репилов завоевал Кубок мира по санному спорту в общем зачете. В субботу 25 февраля он победил на финальном этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 47,237 секунды. Второй результат у немца Феликса Лоха - 1 минута 47,698 секунды.

В общем зачете у Репилова 845 очков, а у идущего на втором месте Лоха - 740.

До этого момента единственным из россиян, кому удавалось выиграть Кубок мира, был Альберт Демченко, победивший в сезоне-2004/05. В настоящее время он является главным тренером сборной России.