Семикратную чемпионку России по велогонкам отстранили на четыре года за допинг

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Татьяна Антошина дисквалифицирована на четыре года за допинг, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
Срок дисквалификации 34-летней шоссейной велогонщицы будет отсчитываться от 31 мая 2016 года и истечет 3 апреля 2020 года.
В пробе россиянке обнаружен запрещенный стимулятор гормона роста.
Антошина - семикратная чемпионка России, выступала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где стала 12-й в гонке с раздельного старта и 25-й - в групповом заезде.