В Госдуму внесена кандидатура Дегтярева на пост главы Минспорта РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта России.

"На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, помимо опыта работы в должности главы региона, Дегтярев дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований", - также подчеркнул он.

По словам Белякова, "Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы".