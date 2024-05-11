Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Госдуму внесена кандидатура Дегтярева на пост главы Минспорта РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта России.

"На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, помимо опыта работы в должности главы региона, Дегтярев дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований", - также подчеркнул он.

По словам Белякова, "Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы".

Михаил Дегтярев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер РФ предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Мишустин предложил переназначить Решетникова главой Минэкономразвития РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

На пост министра энергетики предложена кандидатура губернатора Кузбасса Цивилева

Кандидатура Татьяны Голиковой внесена на пост вице-премьера РФ

Предлагается сохранить посты за 11 министрами из прошлого состава правительства РФ

Чернышенко предложен на пост вице-премьера, курирующего науку, спорт, туризм и СМИ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });