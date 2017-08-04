С "Рубина" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Палата по разрешению споров Российского футбольного союза в пятницу сняла запрет на регистрацию новых игроков футбольным клубом "Рубин", сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что запрет снят в связи с исполнением казанским клубом решения РФС по заявлению полузащитника Динияра Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Таким образом, "Рубин" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.

24 июля РФС запретил "Рубину" регистрировать новых игроков из-за задолженностей перед игроками Билялетдиновым и Ахметовым.

РФС тогда обязал "Рубин" выплатить Билялетдинову проценты за задержку выплаты заработной платы, а также компенсировать футболисту расходы на представителя и удовлетворил заявление полузащитника Ахметова о выплате задолженности по трудовому договору.

Билялетдинов выступал за "Рубин" с 2015 по 2016 годы, а Ахметов является воспитанником клуба.