Бывшая советская гимнастка обвинила коллегу по сборной в изнасиловании

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу заявила, что в 1991 году стала жертвой насилия со стороны прославленного советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо.

Об этом она написала в своем фейсбуке.

По словам Гуцу, об изнасиловании, которое произошло на соревнованиях в Штутгарте, знали ее коллеги по сборной СССР, но ничего не сделали.

"Монстр, из-за которого я оказалась в своей собственной тюрьме на долгие годы, я знаю, ты попытаешься опровергнуть все. Но мои подробности сильнее твоих слов", - написала экс-гимнастка, которая живет и работает в США и которой в 1991 году было 15 лет.

Татьяна Гуцу является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы.

Виталий Щербо, который также живет и работает в США, - один из самых титулованных спортсменов в истории Олимпиад, он шесть раз завоевывал золото ОИ, четырежды выигрывал чемпионаты мира. Он пока никак не прокомментировал обвинения коллеги.

Как отмечают американские СМИ, в последние дни многие пользователи интернета делятся своими историями о том, как они стали жертвами сексуального насилия и домогательств. Актриса Алиса Милано была одной из первых, кто предложил рассказать эти истории под хэштегом #metoo (#ятоже) после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого сразу несколько актрис обвинили в приставаниях.