Глава Минспорта похвалил российских фигуристов за высокие результаты на ЧЕ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков доволен выступлением Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

"Очень рад за Дмитрия Алиева. Его дебют на чемпионате Европы, несомненно, удался. От всей души поздравляю Диму и его тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным с серебряной наградой", - цитирует Колобкова пресс-служба министерства спорта.

"Сожалею, что другому воспитаннику петербургской школы - Михаилу Коляде, завоевавшему бронзу, не удалось выполнить всё задуманное. Уверен, что к следующему важному старту Валентина Чеботарева подведет Михаила в абсолютной готовности", - добавил министр.

"Отмечу еще дебют на чемпионате Европы Александра Самарина, которому удалось с девятого места в короткой программе в итоге подняться на шестое. И, конечно, хочу пожелать успеха нашим девушкам и танцевальным парам, которые разыграют награды домашнего чемпионата Европы завтра", - сказал Колобков.

Чемпионат Европы в Москве стал успешным для российских фигуристов. Так, ранее россияне заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар. Золото завоевала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, серебро - Ксения Столбова/Федор Климов, бронзу - Наталья Забияко/Александр Энберт.

В мужском одиночном катании серебряными и бронзовыми призерами соответственно стали Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. В турнире танцоров второе место занял дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, третье - Александра Степанова/Иван Букин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил на льду московского дворца спорта "Мегаспорт".

В Москву приехали 72 фигуриста из 35 европейских стран. Россию представили 30 спортсменов, в числе которых Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева и Полина Цурская и Александр Самарин, Сергей Воронов и Артур Дмитриев (все - одиночное катание), а также пары Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Ксения Столбова и Федор Климов, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Чемпионат проходил в 110-й раз. Москва в последний раз до этого принимала первенство Европы в 1965 году.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье показательными выступлениями.