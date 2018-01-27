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Отстраненный от Игр биатлонист Логинов стал чемпионом Европы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы, проходящем в субботу в итальянском Риднау.

Логинов на 27 секунд опередил болгарина Красимира Анева. Бронзовую медаль завоевал другой россиянин Евгений Гараничев.

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить до участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов, не замешанных в допинговых историях. Таким образом, Логинов не сможет поехать на Игры в Южную Корею, поскольку ранее отбывал дисквалификацию из-за нарушений антидопинговых правил.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Теги: Италия, биатлон, Александр Логинов
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