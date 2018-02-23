"Спартак" не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Атлетик" из Бильбао на домашнем поле уступил московскому "Спартаку" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча закончилась со счетом 1:2 (0:1). В составе гостей отличились Луис Адриано и Лоренцо Мельгарехо, у хозяев гол забил Хавьер Этчейта.

В первом матче, который состоялся 15 февраля в Москве, "Атлетик" выиграл у "Спартака" 3:1. По сумме двух матчей российский клуб не прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг российские клубы сыграли все матчи на стадии 1/16 финала Лиги Европы. В следующий этап вышли ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит". Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу.