"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и выбыл из Лиги Европы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" не смогли выйти в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА.

По сумме двух встреч в 1/8 финала турнира они уступили немецкому "Лейпцигу". Ответная игра, прошедшая в четверг в Петербурге, завершилась со счетом 1:1, тогда как в первом матче победил "Лейпциг" (2:1).

На 22-й минуте Жан-Кевин Огустен вывел "Лейпциг" вперед, а в компенсированное к первому тайму время Себастьян Дриусси провел ответный гол.

Во втором тайме "Зениту" отличиться не удалось, кроме того, хозяева едва не пропустили гол: пенальти на 82-й минуте не реализовал Тимо Вернер.

Таким образом, "Лейпциг" вышел в следующий круг, тогда как "Зенит" выбыл из дальнейшей борьбы.