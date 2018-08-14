Егор Титов затруднился назвать фаворита в матче "Спартак" – ПАОК

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Шестикратный чемпион России в составе московского "Спартака", экс-капитан и тренер команды, ныне – тренер красноярского "Енисея" и эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов предположил, что греческий ПАОК доставит проблем столичному клубу в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Я жду, что в этом матче будет "автобус" (так принято сейчас называть игру команды строго от обороны – ИФ) в исполнении ПАОКа, и это будет качественный "автобус", так скажем, а не как его пытался поставить "Анжи" или тот же "Оренбург" в матчах против "Спартака". Поэтому, уверен, что проблемы с тем, чтобы взломать эту насыщенную оборону, у красно-белых будут", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Сложно предугадать, чем завершится матч, но, думаю, в отличие от греческой встречи этих команд, в московской мячей будет забито немного", - отметил он.

Между тем, по словам эксперта компании Алексея Ткачука, "Спартак" является фаворитом в борьбе за победу по сумме двух встреч.

"Шансы москвичей выиграть матч чуть более 50%. Вероятность победы гостей около 20%. Остальное приходится на ничейный исход. И, несмотря на поражение москвичей в первой встрече, они остаются совсем небольшими фаворитами на проход дальше: соотношение шансов примерно 53% на 47%", - сказал Ткачук.

Матч "Спартак" – ПАОК пройдет во вторник в Москве и стартует в 20:30 мск.

Первый матч ПАОК - "Спартак" прошел 8 августа и завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

Спартаковцы вели с разницей в два гола, но еще до перерыва позволили сопернику вырвать победу. Шанс отыграться "Спартак" получил во втором тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев. Однако Квинси Промес переиграть голкипера не смог.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф, проигравший продолжит турнирный путь на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.