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"Уфа" сыграет с "Глазго" в раунде плей-офф Лиги Европы

Команду из Шотландии с недавних пор возглавляет экс-футболист сборной Англии Джеррард

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" стал соперником "Уфы" в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Спорт"Уфа" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФАЧитать подробнее

По сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде "Рейнджерс" оказался сильнее словенского "Марибора".

Ответный матч, прошедший в Словении в четверг, завершился со счетом 0:0. Результат первой встречи, состоявшейся неделей ранее в Глазго, - 3:2 в пользу "Рейнджерс".

СпортЭкс-футболист сборной Англии Джеррард возглавил "Глазго Рейнджерс"Экс-футболист сборной Англии Джеррард возглавил "Глазго Рейнджерс"Читать подробнее

Главным тренером "Рейнджерс" с недавних пор является знаменитый английский футболист Стивен Джеррард.

Первый матч в противостоянии "Глазго" – "Уфа" пройдет 23 августа в Шотландии, ответный – через неделю в Уфе. Победитель получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщалось, "Уфа" в третьем раунде квалификации прошла команду "Прогресс" из Люксембурга.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале".

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Уфа

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