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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Старший сын Кадырова стал министром Чечни по физкультуре и спорту

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Кадровые перестановки произошли в органах муниципальной и исполнительной власти Чечни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. Министерство республики по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов. На пост министра промышленности и энергетики Чечни представлен Темирлан Хучиев", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов рекомендованы Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев. Предполагается, что они приступят к исполнению своих обязанностей после предусмотренной законодательством процедуры одобрения.

Рамзан Кадыров Ахмат Кадыров Рамзан Висмурадов Темирлан Хучиев
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