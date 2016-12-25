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Глава МВД Украины призвал правительство рассмотреть вопрос голосования Киева за резолюцию СБ ООН по Израилю

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым рассмотреть вопрос голосования Украины за резолюцию Совета безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях, на заседании кабинета министров Украины.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании кабмина", - написал министр в своем фейсбуке.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок.

По информации агентства, отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

Впоследствии пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил агентству, что "Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль".

Теги: Украина, Арсен Аваков, Израиль, ООН
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