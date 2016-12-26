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МИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООН

Есть обновление от 16:21

По данным источника, в ведомстве потребовали "не раздувать антиукраинскую истерию"

МИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООН
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Фото: ukrafoto/vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник во внешнеполитическом ведомстве.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для объяснений отмены визита украинского премьера в Израиль", - сказал источник.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

В пятницу, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. Из 15 членов СБ ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию. США воздержались, не воспользовавшись правом вето, что также вызывало критику в Израиле.

После этого было объявлено о переносе визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря. По информации агентства "Интерфакс-Украина", отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в СБ ООН резолюции с призывом к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

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Израильские СМИ уточнили, что визит отменен решением премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Кроме того, как сообщали украинские СМИ со ссылкой на данные израильских журналистов, Нетаньяху дал указание всем своим министрам в ближайшие три недели не совершать визиты в страны, проголосовавшие против страны в Совете безопасности ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях противоречат международному праву и назвал этот вопрос принципиальным.

В своем твиттере он сравнил израильские поселения с "оккупацией Крыма".

Власти Израиля заявили, что не намерены выполнять эту резолюцию Совбеза ООН.

Теги: Украина, Израиль
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