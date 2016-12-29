В мире

Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов

Есть обновление от 22:39

Ведомство также сообщило о закрытии двух развлекательных комплексов, которыми владеет правительство РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в четверг подтвердил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, распространенном в четверг.

Кроме того, говорится в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не оставят без ответа новые враждебные действия со стороны уходящей администрации США. По ее словам, "... Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ".

"Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - говорилось в комментарии Захаровой в связи с новыми санкционными угрозами из США.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

"С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем. Причем этот последний "новогодний привет" от команды Б.Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие "кибератаки из Москвы", - говорилось в комментарии.

Теги: США, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
США ввели санкции против России в связи с кибератакамиСША ввели санкции против России в связи с кибератаками
В черный список Минфина включено руководство ГРУПодробнее
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Договоренности являются результатом работы России с Турцией и Ираном, отметил президентПодробнее
Сирийские дети вернулись домой после лечения в РоссииСирийские дети вернулись домой после лечения в России
Дети лечились от тяжелых хронических болезнейПодробнее
Администрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФАдминистрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФ
Власти США планируют принять санкции и "скрытые" мерыПодробнее
СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
В Вашингтоне готовы объявить о незасекреченной части американских ответных мерПодробнее
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном АлеппоСаперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
С 5 декабря от взрывоопасных предметов очищено 966 га сирийской территорииПодробнее
Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"
В Израиле указывают на ошибки, которые совершила администрация Обамы на Ближнем ВостокеПодробнее
Президента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупцииПрезидента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупции
Парламент считает, что Пак Кын Хе связана с махинациями своей арестованной подругиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154В РоссииГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьКультураCборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое
Обама назвал санкции против РФ ответом на попытки "подорвать интересы США"
В МИД прокомментировали новые санкции США против России
Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов
США вышлют из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов
США ввели санкции против России в связи с кибератаками
СМИ узнали об адресном аспекте санкций США за предполагаемые кибератаки РФ
Новак дал прогноз по цене на нефть в 2017 году
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи