Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов

Ведомство также сообщило о закрытии двух развлекательных комплексов, которыми владеет правительство РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в четверг подтвердил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, распространенном в четверг.

Кроме того, говорится в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России не оставят без ответа новые враждебные действия со стороны уходящей администрации США. По ее словам, "... Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ".

"Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - говорилось в комментарии Захаровой в связи с новыми санкционными угрозами из США.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

"С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем. Причем этот последний "новогодний привет" от команды Б.Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие "кибератаки из Москвы", - говорилось в комментарии.