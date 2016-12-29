Обама назвал санкции против РФ ответом на попытки "подорвать интересы США"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама заявил в четверг, что новые санкции в отношении России вводятся в связи с попытками этой страны подорвать интересы США. Он назвал публикацию нового черного списка необходимым и разумным ответом на действия Москвы.

"Эти действия последовали за неоднократными приватными и публичными предупреждения, которые мы адресовали российскому правительству, и являются необходимым и разумным ответом на усилия по нанесению ущерба американским интересам, предпринимавшимся в нарушение существующих международных норм поведения", - говорится в сопроводительном письме Обамы к указу, которое приводит телеканал Fox News