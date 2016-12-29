В МИД прокомментировали новые санкции США против России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Введённые США антироссийские санкции в связи с якобы имевшими место кибератаками со стороны Москвы контрпродуктивны и имеют целью нанести ущерб в том числе и будущему процессу восстановления двусторонних отношений, заявил в четверг уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов "Интерфаксу".

"Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны", - сказал он. "Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - подчеркнул дипломат.

"Такие односторонние шаги преследуют целью нанести ущерб отношениям и осложнить их восстановление в будущем", - отметил он.