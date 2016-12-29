В Госдуме рассчитывают на отмену санкций против РФ при Трампе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - При наличии доброй воли нового президента Дональда Трампа введенные США антироссийские санкции в связи с якобы имевшими место кибератаками со стороны Москвы могут быть отменены, заявил в четверг первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Все, что происходит, похоже на истерику уходящей администрации. Те, кто отвечают за внешнеполитический курс в администрации Барака Обамы, последовательно создают ситуацию для ухудшения отношений России и США", - сказал Новиков "Интерфаксу".

Он напомнил, что для этого использовали "разные поводы: и сирийскую ситуацию, и обвинения в кибератаках, и другие эпизоды". Однако, считает он, "сейчас создается такая проблема, которой самой администрации Обамы заниматься уже не придется, которая способна еще больше ухудшить отношения между странами".

Вместе с тем, "в истории взаимоотношений между нашей страной и США были разные истории, были и эпизоды, связанные с бойкотами Олимпиады, и ситуация "холодной войны" с самыми разными проявлениями", отметил политик. "Поэтому те проблемы, которые администрация Барака Обамы может сейчас создать, не являются неразрешимыми, на мой взгляд, и при наличии доброй воли у администрации Трампа это можно более или менее быстро отрегулировать", - заявил парламентарий.

В целом он охарактеризовал ситуацию с вводом очередных санкций против РФ и высылкой 35 российских дипломатов как "крайне неприятную, крайне болезненную", "которая создает на мировой арене нездоровую ситуацию".