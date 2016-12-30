Санкции США против ГРУ не скажутся на его работе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Санкции против руководителей Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ носят демонстрационный характер и не скажутся отрицательно на оперативной деятельности этой спецслужбы, считает экс-сотрудник ГРУ, пожелавший не называть своего имени.

"Эта мера носит демонстрационный, можно сказать, ритуальный характер, и не скажется ощутимо на качестве задач, которые решают сотрудники ГРУ в различных регионах мира", - сказал он в четверг "Интерфаксу". По его словам, высылка дипломатов, которым приписывают причастность к разведке, в том числе и военной, в этой ситуации ожидаема, "но это вовсе не означает, что эти люди таковыми являются", полагает ветеран ГРУ.

Он также считает, что конкретно в этой ситуации российская сторона может и не предпринять симметричных мер. "Это связано с тем, что контрпродуктивные меры предпринимает администрация уходящего президента Барака Обамы. С вступлением в должность Дональда Трампа все может измениться", - считает собеседник агентства.