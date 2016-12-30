Cенаторы РФ и евродепутаты встретились с Асадом и посетили авиабазу Хмеймим

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Три депутата Европарламента из Италии, Латвии и Эстонии и группа членов Совета Федерации провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также посетили авиабазу Хмеймим, сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, входящий в состав делегации.

"Мы прибыли в Сирию, чтобы встретиться с руководством страны. Уже состоялась очень содержательная встреча с президентом Башаром Асадом, еще предстоят контакты с руководством парламента Сирии", - сказал Косачев во время посещения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

"Мы присутствуем на базе Хмеймим для того, чтобы показать нашим коллегам и убедиться самим, что задачи, которые поставлены перед составом базы, выполняются в полном объеме. Что здесь есть все условия, чтобы довести до конечного результата ту задачу, которую поставил перед российскими ВКС президент РФ", - пояснил он.

Парламентарии в ходе посещения российской авиабазы ознакомились с работой Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, задачами которого являются доставка гуманитарной помощи, оказание медицинской помощи населению и заключение договоров о перемирии сторон. Также они осмотрели солдатскую столовую, музей изъятой у боевиков военной техники, места проживания военнослужащих.

В Совфеде рассчитывают, что визит в Сирию позволит европейским парламентариям объективно оценивать ситуацию в этой стране. "Как мы сказали президенту Асаду, мы крайне заинтересованы в том, чтобы объективная, правдивая информация о том, что происходит в Сирии и о том, какие задачи решают здесь ВКС РФ, в максимально возможном объеме распространялась по миру. Разумеется, среди наших европейских коллег- парламентариев", - подчеркнул Косачев.

"Мы очень рассчитываем на то, что после этого визита в дискуссиях, которые постоянно идут в Европарламенте на сирийскую тему и в которых очень много поверхностного, наносного, необъективного, предвзятого, - в этих дискуссиях наступит желанный и объективный поворот", - добавил он.

"Мы рассчитываем на то, что мир настанет в Сирии. А Россия и США будет действовать по этому направлению совместно", - сказал, в свою очередь, представитель Европейской народной партии из Италии Стефано Мауллу.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби убежден, что "члены Европарламента увидят своими глазами, что Россия действительно борется и воюет с международным терроризмом". "Мы надеемся, что новое руководство США также осознает свою историческую миссию, чтобы поработать совместно с РФ и разрешить кризис в Сирии" - сказал он.

Возможность поездки в Сирию представителей Европарламента была анонсирована в середине декабря. 20 декабря на пресс-конференции по итогам 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что группа европарламентариев обратилась к российской стороне с просьбой о совместной поездке в Сирию, чтобы на месте увидеть, "что там происходит".