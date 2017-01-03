СМИ назвали выходца из Киргизии исполнителем теракта в клубе Стамбула

По их данным, совершившему атаку в новогоднюю ночь 28 лет

Цветы и турецкий флаг рядом с входом в ночной клуб в Стамбуле, который был атакован боевиком

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Совершивший теракт в ночном клубе Стамбула - выходец из Киргизии, сообщило во вторник агентство EFE со ссылкой на турецкое телевидение.

По его данным, речь идет о 28-летнем Лакхе Машрапове.

Другие подробности пока не сообщаются.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

2 января посольство России в Турции подтвердило гибель россиянки в атаке в Стамбуле.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Накануне, по данным турецких СМИ, стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в ночном клубе.