В Стамбуле задержали двух подозреваемых по делу о теракте иностранцев

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в аэропорту Стамбула двух иностранцев, предположительно причастных к теракту в новогоднюю ночь, сообщили во вторник западные СМИ.

Другие подробности пока неизвестны. Также неизвестно, гражданами какой страны являются задержанные.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

2 января посольство России в Турции подтвердило гибель россиянки в атаке в Стамбуле.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).