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Данные о причастности к атаке в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Гражданин Киргизии, фотография паспорта которого была распространена в турецких СМИ, не имеет отношения к террористическому акту в стамбульском клубе, заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

"Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", - сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

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"Представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами", - сказал также Сулайманов.

Со своей стороны, начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района (Ошская область, юг Киргизии) Башкур Абдыкалыков сообщил "Интерфаксу", что Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста. "По словам Машрапова в аэропорту в Стамбуле его сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час", - отметил он.

Лакхе Машрапов является уроженцем города Кара-Суу. Он прилетел из Турции в Бишкек 3 декабря в 07:00 (04:00 по Москве) утра по местному времени, затем вылетел в Ош.

По сообщению турецкой газеты Hurriyet, правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из стран Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии.

Турецкое агентство EFE со ссылкой на один из телеканалов, сообщало, что совершивший теракт в ночном клубе Стамбула - выходец из Киргизии.

В МИД Киргизии проверяют эту информацию, однако причастность к теракту киргизского гражданина считают маловероятной. Представители киргизского посольства в Анкаре сообщили "Интерфаксу", что отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.

Теги: Киргизия, Турция, Стамбул
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