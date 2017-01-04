В Турции задержаны пять исламистов по подозрению в причастности к атаке на клуб

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Полиция Турции задержала пять человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь, сообщает в среду агентство Associated Press.

Задержанные, предположительно, являются членами террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Полицейская операция проводится в городе Измире. Другие подробности не приводятся.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, еще почти 70 человек получили ранения.

Исполнитель теракта до сих пор не найден, ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство".