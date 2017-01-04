В Турции продлили введенный после мятежа режим ЧП еще на три месяца

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Парламент Турции проголосовал за продление режима ЧП в стране на три месяца, сообщает в среду агентство Associated Press.

Чрезвычайное положение будет действовать до 20 апреля. Оно было введено после попытки военного переворота в Турции в июле.

Агентство отмечает, что в общей сложности в рамках расследования путча в стране было арестовано более 40 тыс. человек, уволено более 100 тыс. госслужащих и закрыты сотни СМИ, организаций и частных компаний.

Режим ЧП был введен в Турции после неудавшейся попытки госпереворота в стране в ночь на 16 июля прошлого года. По истечении первых трех месяцев было принято решение продлить его еще на три месяца.