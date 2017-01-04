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В Киеве сообщили о ранении двух военных в Донбассе за сутки

Есть обновление от 14:11

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне конфликта в Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам силовой операции Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое военнослужащих получили ранения", - сказал он в среду на брифинге в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении в районе Попасной противник осуществил семь обстрелов с применением гранатометов и пулеметов. Каждый эпизод длился около 15 минут.

На донецком направлении, по словам представителя Минобороны, противник применял минометы на Светлодарской дуге. Во время обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Луганское было выпущено 35 минометных мин. Остальные обстрелы пришлись на Авдеевскую промзону и окраины Горловки. Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 14 фактов нарушения режима перемирия, три из них - с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении две трети обстрелов приходилось на приморские рубежи, в частности, на участок Водяное-Широкино, отметил Мотузяник. По его словам, там противник применял бронетехнику, работали снайперы. Кроме того, режим прекращения огня нарушался на участке Марьинка-Красногоровка, Павлополь, Талаковка. Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 18 случаев нарушения режима прекращения огня, один из них - с применением тяжелого вооружения.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря 2016 года вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске. Однако стороны конфликта уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении "режима тишины".

Теги: Украина, Донбасс
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