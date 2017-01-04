В Киеве сообщили о ранении двух военных в Донбассе за сутки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне конфликта в Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам силовой операции Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое военнослужащих получили ранения", - сказал он в среду на брифинге в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении в районе Попасной противник осуществил семь обстрелов с применением гранатометов и пулеметов. Каждый эпизод длился около 15 минут.

На донецком направлении, по словам представителя Минобороны, противник применял минометы на Светлодарской дуге. Во время обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Луганское было выпущено 35 минометных мин. Остальные обстрелы пришлись на Авдеевскую промзону и окраины Горловки. Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 14 фактов нарушения режима перемирия, три из них - с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении две трети обстрелов приходилось на приморские рубежи, в частности, на участок Водяное-Широкино, отметил Мотузяник. По его словам, там противник применял бронетехнику, работали снайперы. Кроме того, режим прекращения огня нарушался на участке Марьинка-Красногоровка, Павлополь, Талаковка. Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 18 случаев нарушения режима прекращения огня, один из них - с применением тяжелого вооружения.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря 2016 года вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске. Однако стороны конфликта уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении "режима тишины".