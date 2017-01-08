Полиция установила личность организатора теракта в ночном клубе Стамбула

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Турецкая полиция установила личность подозреваемого в организации теракта в ночь на 1 января в одном из ночных клубов Стамбула, пишет в субботу Daily Sabah.

По сведениям издания, это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан. Задержать его пока не удалось, поисковая операция по всей стране продолжается.

В результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек, 65 получили ранения. Преступник успел сделать 180 выстрелов, опустошив 6 обойм. После этого он проник на кухню заведения, переоделся и, воспользовавшись паникой, уехал из ночного клуба на такси.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в совершении теракта подозревают гражданина Киргизии Яхье Машрапова, однако позже эта информация была опровергнута.

Всего по подозрению в причастности к атаке задержаны 40 человек, в том числе граждане Росссии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ.