Обама вновь раскритиковал республиканцев за излишнее доверие к Путину

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Действующий президент США Барак Обама не согласился с мнением о том, что он не недооценивал президента России Владимира Путина, добавив при этом, что не знал о степени влияния дезинформации и кибератак в современном мире.

"Я не думаю, что я не недооценивал его (Владимира Путина). Однако я думаю, что я недооценил степень влияния, которое в информационную эпоху могут оказать дезинформация, кибератаки, влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, как я полагаю, все быстрее", - сказал Обама в интервью телекомпании ABC.

Обама также выразил обеспокоенность, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, чем к своим согражданам, потому что их сограждане - демократы. Так не должно быть".

"Мы должны напоминать себе, что мы (с Дональдом Трампом - ИФ) в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки", - заявил уходящий президент США.