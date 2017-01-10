Маккейн раскритиковал Обаму за отсутствие стратегии борьбы с хакерами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский сенатор Джон Маккейн, один из авторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, во вторник подверг критике администрацию уходящего президента Барака Обамы за отсутствие четкой стратегии для борьбы с предполагаемыми кибератаками со стороны России.

При этом Маккейн отметил: "Мы до сих пор не знаем позиции избранного президента по России, хотя конгресс должен бы знать". Он добавил, что следует проявлять настороженность в связи с подобным вмешательством из-за рубежа.

Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, во вторник внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак. Кардин отметил, что санкции коснутся инвестиций в энергетический сектор и сферы суверенного долга.