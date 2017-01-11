Трамп не дал журналисту CNN задать вопрос на пресс-конференции

Избранный президент обвинил телеканал, рассказавший о сборе Россией компромата на него, в создании фальшивых новостей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не дал журналисту CNN задать вопрос на своей пресс-конференции, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей.

"Не вы. Вы - ужасная организация и публикуете фейковые новости", - сказал Трамп, когда журналист CNN взял микрофон, чтобы задать вопрос.

Во вторник телеканал CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа, а затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Полный текст опубликован на сайте BuzzFeed, документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". BuzzFeed тем не менее оговаривается и указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Трамп назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.