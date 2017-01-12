Автор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании

По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны Москвы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Автор доклада о якобы существующем "компромате" российских спецслужб на Дональда Трампа опасается за свою жизнь и пустился в бега, пишет в четверг британская газета The Daily Trlegraph.

"52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром, когда понял, что его имя вскоре станет известно общественности", - пишет издание.

Источник, близкий к Стилу, сказал газете, что "он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы".

"Он крайне опасается за безопасность своей семьи и свою собственную", - отметил источник. По информации издания, к вечеру среды жены и детей ранее работавшего в британской разведке МИ-6 Стила также уже не было дома.

Ранее британская The Guardian писала, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным". "Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".