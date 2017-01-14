Обама предостерег Трампа от "импровизированного" президентства

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уходящий президент США Барак Обама предостерег своего преемника Дональда Трампа от "импровизаций" в управлении страной, сообщает в пятницу CNN, ссылаясь на выдержки из интервью Обамы для телеканала CBS, которое полностью выйдет в эфир 15 января.

Президент отметил, что Трамп "победил в ходе своего рода импровизированной кампании", однако ему стоит воздержаться от "импровизированного президентства" и вместо этого проявить свою способность действовать организованно и выполнить обещания, данные в ходе предвыборной гонки.

"Я прямо сказал ему одну вещь, и я бы посоветовал то же моим друзьям-республиканцам в конгрессе и их сторонникам по всей стране: нужно убедиться, что определенные нормы, определенные институциональные традиции не будут разрушены на пути нашего движения вперед. Есть причины, почему они существуют", - заявил он.

"Думаю, каждый должен иметь в виду, что не стоит недооценивать этого парня, потому что примерно через две недели он станет 45 президентом США", - добавил Обама.