В ДНР призвали серьезнее относиться к опубликованным Савченко спискам пленных

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что к спискам пленных, опубликованным депутатом украинской Верховной рады Надеждой Савченко, нужно относиться серьезно.

"Ситуация по этим спискам парадоксальна. Со списками их мы не согласны, а они - с нашими. Я думаю, они (списки - ИФ) неполные и неточные. Но обидно то, что когда этими списками кидаются СМИ, это по факту тормозит сам обмен, сам процесс обмена. Я бы дождался самого обмена, который фактически есть, а потом уточнял списки. Я считаю, что к спискам Савченко нужно относиться более серьезно", - сказал он в субботу на пресс-конференции.

Захарченко также прокомментировал предложение Савченко провести встречи с ним и главой самопровозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким в Киеве, а затем в Донецке. "Мы гарантированно можем обеспечить безопасность любому человеку, кто приезжает со стороны Украины, если эта встреча нам будет необходима. Но я не думаю, что она (Савченко - ИФ) сможет обеспечить безопасность нашей делегации в Киеве", - подчеркнул глава ДНР.

Он отметил, что Савченко - человек, который верит в то, что может что-то изменить. "У нее много вопросов. Крайний вопрос - это закон об амнистии, вопрос серьезный. С Савченко нужно встречаться здесь", - сказал Захарченко.

11 января Надежда Савченко опубликовала в фейсбуке скорректированный, как она утверждала, список российских военных и других граждан РФ, которые попали в украинские тюрьмы в 2014-2016 годах. Всего в списке 101 россиянин - военные и гражданские лица. Из них шестеро освобождены, один числится погибшим, 42 ищет ДНР, троих - ЛНР.

Захарченко также отметил, что решение украинского кабинета министров о выдаче паспортов Украины и актов гражданского состояния на блокпостах вблизи линии соприкосновения - запоздалое решение, которое будет провалено. "Два с половиной года прошло, они принимают решение о выдаче паспортов... Украина начинает понимать, что Донбасс окончательно уходит от нее, мы начали выдавать сами свои паспорта. Порядка 40 тыс. паспортов мы уже выдали. Это запоздалое решение, которое будет провалено", - заявил глава ДНР.