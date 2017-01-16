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Украина передала ДНР тело убитого ополченца

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Украинская сторона в понедельник передала самопровозглашенной Донецкой народной республике тело погибшего военнослужащего.

"Сегодня украинской стороной было передано тело военнослужащего ВС ДНР Александра Савьян", - сообщил журналистам представитель Минобороны ДНР. По его словам, на теле погибшего имеются пулевые отверстия, одно в колене, второе - на голове.

Савьян был захвачен в плен на западной окраине Донецка. При этом, как утверждает представитель Минобороны ДНР, он был ранен, затем его пытали, а после убили выстрелом в голову.

Ранее в Минобороны ДНР сообщали, что при попытке диверсионно-разведывательной группы украинских военных захватить пленных из числа военнослужащих ДНР погиб один боец, его тело было захвачено украинскими военными. В свою очередь пресс-центр украинской спецоперации в Донбассе 14 января сообщал о двух столкновениях с силами ДНР на Донецком и Мариупольском направлениях, в ходе которых погиб один ополченец, тело которого эвакуировали украинские военные на свою территорию.

Теги: Украина, ДНР
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