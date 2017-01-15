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Нетаньяху назвал бесполезной парижскую конференцию по Ближнему Востоку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не видит смысла в проходящей в Париже конференции по палестино-израильскому урегулированию, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Конференция, которая проходит сегодня в Париже - это бесполезная конференция", - сказал он на собрании кабинета министров.

"Ее организовали французы и палестинцы, чтобы выдвинуть Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", - добавил Нетаньяху.

В миреВ Париже открылась конференция по палестино-израильскому урегулированиюЧитать подробнее

Международная конференция по Ближнему Востоку открылась в воскресенье в Париже, на нее приехали представители почти 70 государств, но стороны конфликта в ней не участвуют.

Конференция проходит вскоре после принятия в конце прошлого года резолюции СБ ООН, осудившей поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. США, которые раньше ветировали подобные документы, в этот раз впервые воздержались в ходе голосования.

Участники конференции, по данным AP, как ожидается, подтвердят неприятие поселенческой деятельности Израиля.

Израиль отказался участвовать в парижской конференции, считая, что все это подстроено против него. Нетаньяху отвергает попытки международного сообщества навязать решение, считая, что оно может быть найдено только в ходе прямых переговоров с палестинцами. Палестинцы не приглашены на форум, но поддержали французскую инициативу. Махмуд Аббас посетит Францию в предстоящие недели в развитие решений конференции, отмечает агентство.

Французский дипломат сообщил AP на условиях анонимности, что парижская конференция не случайно проводится в преддверии предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, форум призван донести до нового президента США коллективный международный призыв к миру.

Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Теги: Франция, Париж, Израиль
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