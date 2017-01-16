Российский бизнес-омбудсмен посетит церемонию инаугурации Трампа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов вылетел в Вашингтон для участия в церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января, сообщили "Интерфаксу в аппарате омбудсмена.

"Да. Титов улетел в Вашингтон. Планируется, что он примет участие в инаугурации Трампа. В США у бизнес-омбудсмена запланирован также ряд встреч", - сказал сотрудник аппарата Титова. При этом он не пояснил, с кем конкретно будет встречаться Титов, отметив, что план еще уточняется.

Инаугурация избранного президента США Трампа пройдет на Капитолийском холме в Вашингтоне 20 января.

Как сообщалось ранее, Россию на церемонии официально будет представлять посол РФ в США Сергей Кисляк.