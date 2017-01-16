Поисковая операция на месте крушения "Боинга" в Киргизии приостановлена

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Поисковые работы на месте крушения "Боинга 747-400" приостановлены, они возобновятся завтра, но информированные источники заявляют, что под завалами не осталась людей.

Как сообщил журналистам в понедельник первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, "пока неизвестно, остались ли под завалами люди, но поисковые работы продолжатся".

В свою очередь источники в МЧС республики сообщили агентству, что обнаружение других тел погибших на месте крушения самолета маловероятно. На месте происшествия обеспечена подача электричества и развернут штаб.

Температура воздуха в Бишкеке в ночь на вторник достигнет до минус 12 градусов по Цельсию, в районе авиакатастрофы вблизи аэропорта "Манас" температура воздуха опустится до минус 18.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 32 человека, включая четырех членов экипажа, большинство жертв катастрофы находились на земле.