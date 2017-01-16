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МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"

Есть обновление от 15:24

По данным ведомства, в числе погибших 13 детей

МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"
На месте крушения
Фото: Reuters

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В результате крушения грузового самолета "Боинг 747" на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас" погибли 32 человека, сообщает МЧС Киргизии.

"Погибли 32 человека, среди них - десять мужчин, девять женщин и 13 детей", - сказал представитель ведомства "Интерфаксу".

Он добавил, что еще 12 человек пострадали.

По данным МЧС Киргизии, в результате крушения самолета были полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели, шесть строений частично разрушены.

Представитель ведомства отметил, что всего в общей сложности в пострадавшем 43 участка, и дома построены на большинстве из них.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок "Дача-Суу", большинство жертв находились на земле.

Крушение "Боинга" под Бишкеком

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Теги: Киргизия, Бишкек, Манас
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