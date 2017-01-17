В Киргизии опознаны тела 37 погибших в авиакатастрофе под Бишкеком

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Киргизии опознаны тела 37 из 38 погибших при крушении грузового "Боинга" турецкой авиакомпании, рухнувшего в минувший понедельник на дачный поселок вблизи бишкекского аэропорта "Манас", сообщили во вторник "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии

Среди опознанных - тела трех членов экипажа разбившегося самолета, отметили в министерстве.

"16 января в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы были доставлены 32 целых тела, еще пять тел были собраны из найденных на месте фрагментов", - добавил собеседник агентства.

Из Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы к настоящему времени забрали тела 34 погибших. В морге остаются тела трех членов экипажа "Боинга", тело предполагаемого четвертого пилота, обнаруженное утром во вторник, пока не доставлено для экспертизы, так как на месте падения самолета еще продолжается поисковая операция.

Ранее в Республиканском штабе по расследованию причин крушения "Боинга" заявили "Интерфаксу", что поисковая операция будет сосредоточена в месте падения самых крупных частей самолета, это хвостовая часть и фюзеляж, которые упали на жилой дом, и под обломками могут находиться погибшие. Вместе с тем, в штабе отметили, что поднимать крупные обломки будут только после прибытия в республику представителей Международного авиационного комитета.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.