Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

В Киргизии объявлен траур по жертвам крушения "Боинга" под Бишкеком

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Указом президента Киргизии Алмазбека Атамабева во вторник в республике объявлен день траура по погибшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747-400, рухнувшего утром 16 января на дачный поселок вблизи аэропорта "Манас".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, в соответствии с указом, 17 января на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменяют все развлекательные мероприятия и передачи.

По данным республиканского штаба по расследованию причин крушения "Боинга 747-400", принадлежащего турецкой авиакомпании, среди погибших - 28 граждан Киргизии, преимущественно тех, кто проживал в дачном поселке, а также четверо членов экипажа грузового самолета.

В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомЧитать подробнее

В штабе сообщили, что по решению президента Атамбаева из фонда главы государства семьям погибших будет выплачено по 100 тыс. сомов (около $1440) единовременного денежного пособия. Помимо этого, решается вопрос об оказании помощи при захоронении тел погибших. В штабе также обещают, что в ближайшее время будет полностью восстановлено электроснабжение пострадавшего поселка, где 23 дома были полностью или частично разрушены в результате катастрофы. Всего в поселке насчитывается 43 участка.

В пресс-службе правительства Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что для жителей дачного поселка, чьи дома были разрушены при падении самолета, предоставлены номера в гостинице в центре Бишкека. В Киргизии после довольно теплой и комфортной зимней погоды наступило резкое похолодание, и ночные температуры воздуха опускаются до минус 14 - минус 16 градусов.

Помимо этого, при содействии государственных органов по всей республике организованы пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии также организовало сбор гуманитарной помощи, обеспечение горячим питанием сотрудников Республиканского центра судебных экспертиз, куда доставили тела погибших, родственников погибших и пострадавших.

Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии установило две палатки возле здания, где проходит экспертиза тел погибших.

Мэрия Бишкека также оказывает содействие в оказании помощи пострадавшим. Сотрудники ряда министерств и ведомств заявили о намерении перечислить свою однодневную зарплату семьям погибших и пострадавших.

Гражданские активисты Бишкека также оперативно организовали сбор средств и помощи для семей погибших и пострадавших, в первую очередь помощь будет предоставлена тем семьям, чьи дома были полностью разрушены при крушении самолета.

Ожидается, что 17 января в Киргизию для участия в расследовании по выяснению причин авиакатастрофы прибудут специалисты Международного авиационного комитета, а также две группы представителей Турции.

Теги: Бишкек, Киргизия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавтСкончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 годуПодробнее
Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес МеркельГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Керри назвал канцлера Германии одним из сильнейших союзников АмерикиПодробнее
Киев подал в Международный суд ООН иск против РоссииКиев подал в Международный суд ООН иск против России
На Украине утверждают, что РФ нарушила положения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминацииПодробнее
Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком
Авиакатастрофа произошла утром в понедельник рядом с аэропортом "Манас"Подробнее
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииПорошенко поручил передать в суд ООН иск против России
По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"Подробнее
Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Российские корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проследуют мимо берегов Великобритании по пути в СевероморскПодробнее
МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"
По данным ведомства, в числе погибших 13 детейПодробнее
Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мираСостояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в миреПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
График Путина не изменится из-за ремонта VIP-борта летного отряда "Россия"
В Киргизии объявлен траур по жертвам крушения "Боинга" под Бишкеком
Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты "Тополь-М"
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Глава Россельхознадзора счел завышенными данные о доле фальшивых продуктов в РФ
Один из голов Овечкина попал в число самых лучших моментов в истории НХЛ
Олланд предложил Трампу не вмешиваться во внутренние дела ЕС
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи