В Киргизии объявлен траур по жертвам крушения "Боинга" под Бишкеком

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Указом президента Киргизии Алмазбека Атамабева во вторник в республике объявлен день траура по погибшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747-400, рухнувшего утром 16 января на дачный поселок вблизи аэропорта "Манас".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, в соответствии с указом, 17 января на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменяют все развлекательные мероприятия и передачи.

По данным республиканского штаба по расследованию причин крушения "Боинга 747-400", принадлежащего турецкой авиакомпании, среди погибших - 28 граждан Киргизии, преимущественно тех, кто проживал в дачном поселке, а также четверо членов экипажа грузового самолета.

В штабе сообщили, что по решению президента Атамбаева из фонда главы государства семьям погибших будет выплачено по 100 тыс. сомов (около $1440) единовременного денежного пособия. Помимо этого, решается вопрос об оказании помощи при захоронении тел погибших. В штабе также обещают, что в ближайшее время будет полностью восстановлено электроснабжение пострадавшего поселка, где 23 дома были полностью или частично разрушены в результате катастрофы. Всего в поселке насчитывается 43 участка.

В пресс-службе правительства Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что для жителей дачного поселка, чьи дома были разрушены при падении самолета, предоставлены номера в гостинице в центре Бишкека. В Киргизии после довольно теплой и комфортной зимней погоды наступило резкое похолодание, и ночные температуры воздуха опускаются до минус 14 - минус 16 градусов.

Помимо этого, при содействии государственных органов по всей республике организованы пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии также организовало сбор гуманитарной помощи, обеспечение горячим питанием сотрудников Республиканского центра судебных экспертиз, куда доставили тела погибших, родственников погибших и пострадавших.

Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии установило две палатки возле здания, где проходит экспертиза тел погибших.

Мэрия Бишкека также оказывает содействие в оказании помощи пострадавшим. Сотрудники ряда министерств и ведомств заявили о намерении перечислить свою однодневную зарплату семьям погибших и пострадавших.

Гражданские активисты Бишкека также оперативно организовали сбор средств и помощи для семей погибших и пострадавших, в первую очередь помощь будет предоставлена тем семьям, чьи дома были полностью разрушены при крушении самолета.

Ожидается, что 17 января в Киргизию для участия в расследовании по выяснению причин авиакатастрофы прибудут специалисты Международного авиационного комитета, а также две группы представителей Турции.