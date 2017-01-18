Журналисты США написали открытое письмо c критикой Трампа

В нем они осудили избранного президента за избегание встреч с прессой и обозначили принципы своей работы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором обозначил принципы работы журналистов.

"В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые", - говорится в письме.

Автор обращения подвергает критике нового лидера за то, что он "запретил медиа освещать его деятельность".

"В твиттере вы издевались (над журналистами - ИФ), угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников к тому же. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода", - отмечается в письме.

При этом журналисты напомнили Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

"Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в законах", - заявляют журналисты.

Однако они напоминают, что если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.

"Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателем и зрителям", - отмечается в открытом письме.

При этом журналисты напомнили Трампу на случай избегания общения с прессой, что у них есть много альтернативных каналов получения информации.