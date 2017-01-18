Трамп заявил о присутствии на его инаугурации "главной мировой звезды"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп с юмором отнесся к намерению ряда политиков и звезд Голливуда бойкотировать его инаугурацию 20 января.

"Пусть они (отказавшиеся от приглашения конгрессмены - ИФ) не приходят, у нас и так катастрофически мест не хватает. Только пусть вернут билеты", - пошутил Трамп в беседе с ведущей телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к решению некоторых голливудских звезд не приходить на церемонию, Трамп ответил: "Главная мировая звезда будет там". Он отказался уточнить, имеет ли он в виду себя.

"Да, и Барак Обама там будет", - добавил Трамп.