Сенегальские войска вошли на территорию Гамбии

Соседнее с Гамбией государство намерено обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах Адаме Барроу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Войска Сенегала вошли на территорию Гамбии, сообщили в четверг французские СМИ со ссылкой на представителя армии Сенегала.

Такое решение связано с тем, что действующий президент Гамбии Яйя Джамме отказывается покидать пост по окончании мандата 19 января.

В свою очередь победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу принес присягу в посольстве Гамбии в Дакаре.

"Это день, который не забудет ни один житель Гамбии", - заявил Барроу в ходе церемонии.

На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Барроу. Однако Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями" и призывает к новым выборам.

Накануне Барроу заявил, что "президентство Джамме официально завершено, и Гамбия вступает в новую эру".

Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Барроу.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечения его мандата.

В частности, к вводу своих войск готовы Нигерия, Сенегал и Гана. "Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", - сообаил официальный представитель сенегальской армии.

В свою очередь Нигерия отправила около 200 военных и самолеты в Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией. О планах направить армейские подразделения объявил также президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.